Enlever le DRM Adobe sous Linux

En cette période de confinement, voilà une bonne occasion de s’attaquer à la pile de livres « à lire » à coté de la table de chevet. Ou encore mieux, pourquoi ne pas ajouter encore plus de livres ?

Que ce soit via un achat (par exemple sur Librel) ou une location dans une bibliothèque en ligne (par exemple Lirtuel), les livres sont malheureusement très souvent protégés verrouillées par des DRMs. En général, j’évite d’acheter des livres avec DRM mais les temps étant ce qu’ils sont, je change un peu mes habitudes… Voyons donc aujourd’hui comment faire sauter le DRM d’Adobe et obtenir un livre « propre ». S’il existe de nombreuses méthodes utilisant Windows, il n’a pas été facile d’en trouver une fonctionnant sous Linux. Avertissement : il faudra mettre les mains dans le cambouis !

Photo par Aubrey Rose Odom sur Unsplash

Voici la procédure de l’achat à la lecture d’un epub une fois tout configuré:

après achat, vous récupérez un fichier URLLink.acsm vous ouvrez ce lien dans Adobe Digital Edition pour télécharger le véritable epub (mais protégé) vous ajoutez l’epub protégé dans Calibre (qui fera sauter le verrou) vous transférez l’epub sur votre liseuse

La première étape est d’installer Adobe Digital Edition (ADE) sous Linux, ce qui va nécessiter Wine avec des librairies 32 bits. Pour cela, je me réfère à ces instructions trouvées sur reddit expliquant l’installation sous Archlinux :

$ sudo pacman -S wine winetricks lib32-gnutls samba $ WINEPREFIX="$HOME/.wine32" WINEARCH=win32 wine wineboot $ WINEPREFIX="$HOME/.wine32" winetricks corefonts dotnet40 $ WINEPREFIX="$HOME/.wine32" WINEARCH=win32 wine ADE_4.5_Installer.exe $ WINEPREFIX="$HOME/.wine32" winetricks ddr=gdi

Les commandes ci-dessus, vont, dans l’ordre :

installer wine et autres prérequis

créer un dossier de configuration spécifique 32 bits

installer les dépendances pour ADE

installer l’exe téléchargé sur le site d’adobe (le fichier ADE_4.5_Installer.exe chez moi)

chez moi) corriger d’éventuels problèmes graphiques

Vous pouvez désormais ouvrir les fichiers URLLink.acsm avec Adobe Digital Edition (testé avec ADE 4.5.11).

Le livre devrait ainsi être lisible depuis ADE. Il faut maintenant installer le plugin DeDRM de Apprentice Alf pour Calibre.

Installez Calibre via votre package manager préféré (mais vous devriez déjà l’avoir pour gérer votre bibliothèque d’ebook) Téléchargez la dernière version de DeDRM Tools (testé avec la 6.7.0) Allez dans Preferences > Plug-ins > Load plug-in from file et choisissez le DeDRM_Plugin.zip téléchargé

N’oubliez pas les enfants : les DRM détruisent la culture

Il faudra maintenant configurer le plug-in pour qu’il récupère les clefs de déchiffrement qui se trouvent dans votre dossier d’ADE sous Wine. Si ces plug-ins peuvent être installés sous Linux et peuvent fonctionner avec Wine, il faudra cependant installer les versions Windows de Python 2.7 et PyCrypto pour que les scripts de DeDRM puissent fonctionner. N’oubliez pas de télécharger la version pour Python 2.7 32 bits de PyCrypto (testé avec PyCrypto 2.6) :

$ WINEPREFIX="$HOME/.wine32" winetricks python27 $ WINEPREFIX="$HOME/.wine32" wine pycrypto-2.6.win32-py2.7.exe

Cela fait, en retournant dans les paramètres de Calibre, vous pouvez aller sur Customize plug-in > Adobe Digital Editions ebooks. Dans le champ WINEPREFIX, indiquez $HOME/.wine32/ . En cliquant sur l’icône verte +, le plug-in devrait trouver vos clefs privées et ressembler à ceci :

Si l’entrée default_key est bien créée, vous devriez être au bout de vos peines.

Après l’installation d’ADE, un dossier My Digital Editions a dû être créé dans votre dossier HOME contenant les différents EPUBs protégés. Importez ces livres dans Calibre comme n’importe quel livre et miracle, ils devraient être convertis et désormais lisibles normalement !

Vous pouvez maintenant transférer le livre sur votre liseuse ou autre appareil.

Pour rappel, convertir un fichier dûment acheté dans un autre format n’est pas illégal (par contre, si vous le publiez sur un site de torrent, ce n’est pas la même chose). Si vous louez un livre sur une bibliothèque en ligne, ne convertissez que les livres que vous lisez réellement : les livres sont achetés avec une licence permettant un nombre limité de « prêts », ne soyez pas égoïstes.